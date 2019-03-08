بالصور.. النصر يختتم استعداداته لمواجهة الاتفاق

نواف السالم(صدى):

اختتم الفريق الأول بنادي النصر، مساء أمس الخميس، استعداداته لمباراة الاتفاق مساء اليوم الجمعة على استاد الملك فهد الدولي، وذلك بحضور نائب رئيس النادي الأستاذ عبدالعزيز الجليّل وعضو مجلس الإدارة الأستاذ تركي الشويعر.

وأوضح مدرب الفريق فيتوريا للاعبين قبل بداية التدريبات، برنامج العالمي لمباراة الاتفاق؛ فيما انطلقت التدريبات بتمارين لياقية منوعة اشتملت على الجري حول الملعب وتدريبات باستخدام الحواجز والأقماع,

وفي السياق نفسه، طبق فيتوريا عددًا من الجمل التكتيكية من خلال المناورة التي اختتم بها تدريبات أمس.