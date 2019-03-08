قريبا.. ” ساهر ” يضبط طريق ” غميقة – الليث ” للحد من الحوادث

نايف السالم(صدى):

تعمل الإدارة العامة للمرور، على تطبيق مشروع السلامة المرورية المتطور ” ساهر ” على طريق ” غميقة – الليث ” قريبًا للحد من الحوادث التي شهدها الطريق في الفترة الأخيرة؛ حيث سيخضع الطريق في الفترة القريبة المقبلة لنظام رصد السرعات، وذلك للحد من السرعات القاتلة على الطريق نفسه، البالغ طوله تقريبًا 28 كلم.

وفي السياق نفسه، أكد مصدر أنه لدى الإدارة العامة للمرور خطة قادمة لتطبيق مشروع السلامة المرورية المتطور ” ساهر ” على الطريق، وهو مشروع متكامل يرتبط بالسرعات وقطع الإشارات وتحديد المواقع ورصد الحركة المرورية.

ومن الجدير بالذكر، أن الشرطة والبحث السري والمرور، في محافظة الليث، كانوا قد بدأوا قبل شهر مهام عملهم على طريق ” غميقة – الليث ” ؛ بعد صدور توجيهات عليا بتأمين الطريق الذي شهد حوادث دامية، راح ضحيتها الكثير من الأبرياء.