مصرف الراجحي يعلن عن وظائف قيادية شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مصرف الراجحي، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأوضح المصرف أن العمل بفروع المصرف في كل من أبها، والدمام، وأنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

.مدير فرع (للنساء/ أبها): شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو المالية، أو المحاسبة، أو الاقتصاد.)

. مدير العلاقات الخاصة (للرجال/ الدمام): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأبرزت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 مايو 2019م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنــــا .