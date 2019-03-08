” مؤسسة الحبوب ” : رفض المتقدم للوظيفة في حال كان عمره أقل من 16 عامًا

علي القحطاني(صدى):

ردت المؤسسة العامة للحبوب على شكوى مواطن؛ لعدم اكتمال طلبه المقدم على وظيفة ” مهندس مدني ” ، والتي كانت المؤسسة قد أعلنت عنها.

وأوضح المواطن أنه تلقى رسالة تفيد أن سبب رفض النظام إكمال طلبه هو أنّ عمره غير مناسب، مشيراً إلى أنه لم يتجاوز 30 عاماً، ومبدياً استغرابه من الأمر؛ لتؤكد المؤسسة بأن سبب الرفض لا يمكن أن يظهر إلا إذا كان العمر الذي أدخله المتقدم على الوظيفة أقل من 16 عاماً.

وأرفقت المؤسسة في ردها صوراً لبيانات متقدمين آخرين تتراوح أعمارهم ما بين 24 و33 عاماً، داعية المواطن للتواصل مع الإدارة العامة للموارد البشرية مطلع الأسبوع القادم.