الشهري: الطرد سبب خسارة فريقنا

ماجد محمد(صدى):

أوضح صالح الشهري والحارس الجزائري عزالدين دوخة لاعبا فريق الرائد، سبب خسارة فريقهما 1-2 أمام التعاون،النقص العددي في صفوفهما بعد طرد زميلهم في الشوط الثاني.

وقال الشهري عقب المباراة: النقص أثر علينا، وتغير مجرى المباراة بعد حادثة الطرد مما زاد الضغط علينا بسبب القوة الهجومية لنادي التعاون، ونسعى للتعويض في اللقاء المقبل.

في حين قال عز الدين دوخة لاعبي التعاون: المباراة قوية وكنا مميزين طوال مجريات اللقاء لولا النقص العددي الذي أثر علينا في آخر 11 دقيقة، عدا الوقت الضائع مما كلفنا خسارة اللقاء ” .