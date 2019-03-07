عائلة تحبس ابنتها داخل قفص كلاب وتضيف مواد لاذعة

واشنطن(صدى):

توفت فتاة أمريكية مراهقة، بعد أن قامت عائلتها، بحبسها داخل قفص للكلاب، محرومة من الطعام، وتتعرض للتعذيب.

وعثرت الشرطة الأمريكية على جثة الفتاة “ماري كروك، 14 عامًا، مدفونة في حديقة منزل عائلتها، إلى جانب جثة أخيها الأكبر، الذي لم تتضح بعد ملابسات وفاته.

وكشفت التحقيقات أنهم قاموا بذلك عقابا لها على عدم قيامها بأمور معينة، مثل ممارسة التمارين أو القيام بواجبات منزلية، أو سرقتها الطعام.

وكانت عائلة ماري قد حبستها في قفص للكلاب، دون ملابس في معظم الاحيان، وحرمتها من الطعام، وأضافت مواد لاذعة إلى طعامها في حال تقديمه، كي لا تتمكن من أكله.