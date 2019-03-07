بالفيديو.. شجار عائلي يتسبب في فقد صواب أحدهم وإصابته بالهواجس والتهيؤات

علي القحطاني(صدى):

أصيب وليد بعد شجار عائلي بالتوتر الشديد الذي أفقده صوابه، وأثر على نفسيته بشكل كبير، وحدث هذا بعد زيارة للعائلة إلى بيت جده، حيث نشب شجار بينه وبين أخيه.

وقال وليد خلال برنامج ” مالم تر ” الذي يذاع على قناة mbc، إنه تشاجر مع أخيه وبعدها شعر بالاكتئاب حينها، ولكن المشكلة لم تتوقف عند الشعور بالاكتئاب بل وصلت الحالة لحد الهواجس والتهيؤات، وأن أخواته ووالديه متآمرين عليه والناس جميعًا.

وتابع وليد أنه يعتقد أن والده ظالم وهو سبب المرض النفسي الذي هو مريض به، وليس مقتنع أنه مريض، ولم يكن وحده الذي يعتقد ذلك، فشاب آخر يدعى منصور اكتشف ذلك عندما كان في زيارة لوالده المريض.

وقال منصور إنه عندما ذهب لزيارة والده عند أخيه، فشاهد أسطوانة غاز في العمارة فظن أنها قنبلة وأن أخيه يريد تفجيره بهذه القنبلة؛ ليهرب؛ لإصابته بمرض نفسي وهو الوسواس والأوهام.

وتابع منصور أنه عندما ركب مركبة أجرة، بعدما هرب من بيت أخيه، قال له السائق إنه يريد 100 ريال ولا يريد الـ 20، وإلا يذبحه في التاكسي؛ فأعطاه 100 ريال، ونزل وهرب، وظل شهر ونصف في الشارع حتى تفاجأ بعسكري، وأعطوه أبرة مهدئة، وتوقع أن الذي أصيبه بهذا هو السحر.