بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الجوف والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية الشرقية (حفر الباطن والقيصومة)، ويصحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة.

كما توقعت استمرار نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، وسماء غائمة جزئياً على شمال غرب المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.