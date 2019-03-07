بالصور.. بعد 24 عامًا.. معلم أردني يعود للمملكة ويكرمه طلابه

أبها(صدى):

كرم أهالي مركز ” تمنية ” التابع لمنطقة عسير، معلم أردني، يوسف خليل علي موسى، والذي عاد لزيارتهم بعد 24 عاماً من عودته إلى بلاده؛ لتسيل دموع المعلم وطلابه السابقين بعدما شاهدوا أستاذ اللغة العربية بينهم من جديد بعد زمن طويل.

وروى المعلم الأردني، يوسف خليل، ذكرياته وقصة الأيام التي أمضاها في ” تمنية “، قائلًا إنه عمل معلما لمدة 25 عاما في متوسطة “تمنية “، وأنه ولله الحمد خرج من هذه المنطقة إلى بلاده محملاً بالذكريات الجميلة والوفاء الذي رافق رحلته في حله وترحاله، حسبما ذكرت العربية.نت.

وتابع: ” بدأت العمل هنا معلماً عام 1969 في هذه المدينة الجميلة، وعشت بين أهلها أنا وأسرتي في أفضل الأحوال، حيث أمضيت أكثر من 25 عاماً، ثم بعد ذلك رحلت إلى الأردن لأكمل بقية حياتي برفقة أبنائي وبناتي الذين يحملون معهم أجمل الذكريات. ”

واستطرد: ” قبل 10 أيام عدت إلى هنا بعد أدائي فريضة العمرة لزيارة ابنتي، ووجدت طلابي وقد أصبح بعضهم في مناصب هامة في الدولة، والبعض الآخر يعملون ما بين القطاعات الأمنية والإعلام، ومنهم أساتذة في الجامعات، فاستقبلوني خير استقبال، وكان اللقاء حاراً، ولم نتمالك الدموع وبكينا. ”

وأكد أنه وجد خلال هذه الزيارة استقبالاً حافلاً يعجز اللسان عن وصفه. وتابع حديثه: ” غادرت في عام 1995 ولم أنسَ أجمل اللحظات والناس الأوفياء في ” تمنية “، وكذلك أتذكر معاملتهم الحسنة لي ولأسرتي، فكانوا كرماء ولطفاء، وتعلم منهم أبنائي (ولدان و4 بنات) الخصال الكريمة وحفظ القرآن الكريم وكثيرا من الفضائل. ”

وفي سياق متصل، أكد زوج ابنته، الدكتور إبراهيم السندس، أن المعلم يوسف خليل أسهب في استرجاع ذكرياته عن المنطقة بشكل خاص والمملكة بشكل عام، والتطور الحضاري الكبير الذي تم خلال ما يقارب 5 عقود مضت، وأنه دائم الدعاء للمملكة وحكامها وأهلها بالأمن والاستقرار.