بالفيديو.. هيا العواد عن التوفيق بين منصبها منزلها: العمل واجباً وطنياً

عادل الحربي(صدى):

تحدّثت وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم الموازي، هيا بنت عبدالعزيز العواد، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، عن قدرة المرأة العاملة بوجهٍ عام والمرأة العاملة في المملكة بوجهٍ خاص على التوفيق بين العمل وإدارة متطلبات المنزل.

وقالت هيا، خلال استضافتها في برنامج ” صباح السعودية ” الإخباري، صباح اليوم الخميس، رداً على سؤال ” كيف استطعتِ التوفيق بين مهام المنصب ومتطلبات المنزل “: حقيقةً هذا السؤال طُرح عليّ عدة مرات، لكن أنا شخصياً وزميلاتي قد يؤيدنني في ذلك أرى أن الأمر لا يمثل عائقاً أمام المرأة كونها متعددة القدرات بطبيعتها. ”

وأضافت عن دور الأسرة وموقفها من ذلك: ” أن الأسرة كانت دائماً هي المشجع والمحفّز لي، ولا أنفي حاجة البيت إلى الرعاية الكافية أحياناً لتأثر بعض أفراده، ولكن يبقى العمل واجباً وطنياً. ”