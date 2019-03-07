مشاركة الكويت وعمان في تنظيم مونديال كأس العالم 2022

طلال الضوي(صدى):

دعم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، زيادة أعداد المنتخبات المزمع مشاركتها في نسخة كأس العالم 2022؛ حيث إنها ستؤدي إلى زيادة أعداد المنتخبات المشاركة في أكبر بطولة لكرة القدم إلى 48 فريقاً قبل الموعد المحدد لها.

وستجرى معظم المباريات في بطولة 2022 في قطر، التي حصلت على حق استضافة حدث يضم 32 منتخبا فقط، وهو ما تجري الاستعدادات والترتيبات له، ولكن ستقام مباريات أخرى في دولة الكويت وسلطنة عمان، في إطار كأس عالم أكبر في الشرق الأوسط.

وأرجح إنفانتينو أن مشاركة بعض جيران قطر في استضافة بعض المباريات المونديالية سيساعد على رأب الصدع في المنطقة، توصلت مجموعة، قامت بإجراء دراسة جدوى بناء على تكليف من الفيفا، إلى أنه من غير العملي أن تنضم إلى قائمة الدول المضيفة البلدان التي تقاطع قطر سياسيا واقتصاديا، مثل دولة البحرين، مع الاحتفاظ بسلطنة عمان ودولة الكويت كخيارات مفضلة، وقام إنفانتينو، مؤخرا بزيارة كلا البلدين، لمناقشة الفكرة.

ويبقى أن هناك العديد من العقبات اللوجيستية يجب التأكد من كيفية التعاطي معها قبل اتخاذ قرار بشأن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في النسخة التي تستضيفها قطر، التي يصفها مسؤولو الفيفا بأنها أصغر حجمًا من ولاية كونيكتيكت الأميركية.

ويرى مسؤولو الفيفا أن قطر لا تستطيع استيعاب المباريات الإضافية، كما أنه يجب التأكد من أن الدول المجاورة تمتلك بنية تحتية تلبي المتطلبات والمعايير الصارمة، التي يفرضها الفيفا لاستضافة البطولة العالمية.