بالصور.. الاتفاق يختتم استعداداته لمواجهة النصر

ماجد محمد(صدى):

اختتم نادي الاتفاق استعداداته لملاقاة فريق النصر غدا الجمعة ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بتدريب مغلق لم يتجاوز الساعة الواحدة على ملعب عبدالله الدبل بالنادي صباح اليوم الخميس.

وشمل المران تدريبات متنوعة على الاستلام والتسليم والتسديد على المرمى.

ويذكر أن بعثة الفريق ستغادر إلى الرياض مساءً بعد انتهاء التدريب صباح اليوم استعدادا لمواجهة النصر غداً عند الساعة السادسة وأربعون دقيقة مساء على استاد الملك فهد الدولي.