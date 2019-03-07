ضاحي خلفان: التهور الذي تمارسه السياسة القطرية ينتهي بانتهاء المتهورين فيها

طلال الضوي(صدى):

أكد ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اليوم الخميس، أن التهور الذي تمارسه السياسة القطرية لن ينتهي إلا بانتهاء المتهورين فيها.

وأضاف ضاحي، أن قطر يبدو أنها عاجزة عن تنظيم كأس العالم، وأن الفيفا يريد يرقع تورطه في تكليف قطر بالدور الذي تقف الآن عاجزة منه.

وتابع ” خلفان “: ” استضافة قطري للمطلوبين الدوليين في جرائم إرهابية أمر غريب، لا وبعد تدعي مكافحة الإرهاب.. الجنبزه كيف قالوا لي؟ ”

يذكر أن الدوحة اضطرت لبيع سندات بقيمة 12 مليار دولار، في أكبر إصدار للسندات بالعالم هذا العام، حيث إن قيمة السندات التي بيعت في ثلاث شرائح، خمسة أعوام وعشرة أعوام و30 عاما، تعد أكبر بكثير من السندات التي باعتها مسبقا، في دليل جديد على تدهور الاقتصاد القطري.