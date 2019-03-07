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  3. مهاجم الهلال جوميز يوضح سبب حزنه من محمد الشلهوب

مهاجم الهلال جوميز يوضح سبب حزنه من محمد الشلهوب




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 442 ] نشر منذ 27 دقيقة

ياحلـيـلـه …. من دخل الهلال طابت ســريـرتــه ،،

[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 19 دقيقة

شوفوا له أخصائي نفسي ههههههههههههه
ياليل الأخبار اللي تجيب الغثى 🤧

[ عدد التعليقات: 672 ] نشر منذ 14 دقيقة

الله يوفقك مع كبير أسياء

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