مهاجم الهلال جوميز يوضح سبب حزنه من محمد الشلهوب

الخميس 7
مارس
ياحلـيـلـه …. من دخل الهلال طابت ســريـرتــه ،،
شوفوا له أخصائي نفسي ههههههههههههه
ياليل الأخبار اللي تجيب الغثى 🤧
الله يوفقك مع كبير أسياء
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A.awad[ عدد التعليقات: 442 ] نشر منذ 27 دقيقة
ياحلـيـلـه …. من دخل الهلال طابت ســريـرتــه ،،
المليليح[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 19 دقيقة
شوفوا له أخصائي نفسي ههههههههههههه
ياليل الأخبار اللي تجيب الغثى 🤧
أبو فهد[ عدد التعليقات: 672 ] نشر منذ 14 دقيقة
الله يوفقك مع كبير أسياء