لوبيتيغي يقاضي ” ريال مدريد “

ماجد محمد(صدى):

قررالمدير الفني السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، جولين لوبيتيغي، مقاضاة النادي للحصول على مدفوعاته الكاملة مقابل خدماته لمدة 3 سنوات.

وقالت مصادر إن لوبيتيغي قرر التوجه إلى المحكمة لمقاضاة النادي، ليحصل على المبلغ كاملا، خاصة في ظل استيائه من مدير الملكي، فلورينتينو بيريز، الذي لم يتحدث معه بشكل شخصي قبل إقالته

ويأتي ذلك في ظل معاناة نادي ريال مدريد الإسباني خلال الفترة الأخيرة، بخساراته وابتعاده عن 3 بطولات.

ويذكرأن لوبيتيغي قد وقع عقدا مع ريال مدريد في بداية موسم 2018/2019، لمدة 3 سنوات، بقيمة 28 مليون يورو، إلا أنه فوجئ بإقالته بعد 14 مباراة فقط.