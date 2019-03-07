شاب يكسر أسنان زوجته لإسكاتها
أقدم شاب في لبنان على ضرب زوجته بشكل عنيف، وركلها على فمها، أدى إلى فقدها بعض أسنانها.
وأوضح التقرير الطبي، أن الزوجة أصيبت بكدمات ونزيف وكسر لأسنانها الأمامية العليا، وأن حالتها تحتاج لاستشارة طبية وراحة وعلاج لمدة أسبوعين.
وأقر الزوج بدوره في التحقيقات أنه قام بضرب زوجته وركلها بقدمه اليمنى على فمها بهدف إسكاتها بعد خلاف بينهما.
عوافي[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 31 دقيقة
ليش العنف بس …
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 803 ] نشر منذ 31 دقيقة
هههههههههههه…
kkkk[ عدد التعليقات: 173 ] نشر منذ 26 دقيقة
هو حيوان واللي يضحك له من نفس الفصيلة
عوافي[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 22 دقيقة
هشمها الله لايبارك فيه …