الخضيري: تقطيع اللحم للضيوف يضرهم

عادل الحربي(صدى):

حذر الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، من تقطيع اللحم للضيوف.

وقال الخضيري: ” من العادات التي يعتقد فيها المضّيف أنه يكرم الضيف قيامه بتقطيع اللحم له، وفيه ملامسة وتلويث للاكل ” .

وأضاف: قد ينقل بعض جراثيم اليد لأكل الضيف! الرسول صلى الله عليه وسلّم نهى عن النفخ بالطعام وبالماء لكي لا يتلوّث بجراثيم الفم ويقاس على ذلك عادة تقطيع اللحم للضيف،فنتمنى اختفاء هذه العادة.