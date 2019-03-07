ميسي يغيب عن ” معركة طنجة “

ماجد محمد(صدى):

أكدت تقارير أن نجم برشلونة الإسباني قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، لن يشارك في المباراة الودية المقررة أمام المغرب، أواخر شهر مارس الجاري.

ويعلن المدير الفني لمنتخب ” راقصي التانغو ” ليونيل سكالوني، قائمة تشكيلة المنتخب في المباراتين الوديتين المقبلتين أمام فنزويلا في 22 مارس، والمغرب في 26 مارس.

وسيعود ميسي للمشاركة الدولية بعد غياب منذ صيف 2018، سيشارك في مباراة فنزويلا المقررة على ملعب ” واندا ميتروبوليتانو ” في العاصمة الإسبانية مدريد، لكن النجم الفذ لن يسافر إلى مدينة طنجة، حيث من المقرر أن يلاقي المنتخب الأرجنتيني ” أسود الأطلس ” هناك.