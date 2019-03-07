استخدمي ماسك جوز الطيب للتخلص من حبوب البشرة نهائيا

أميرة خالد(صدى):

ترغب الكثير من الفتيات الاعتماد على المكونات الطبيعية والماسكات كبديل عن مُستحضرات التجميل الكيميائية غير المرغوب فيها، والمُكلفة إلى حد كبير.

ولأن البثور أو حبوب البشرة تعد الأكثر انتشاراً بين الفتيات نتيجة إلى التعرض للعديد من العادات الخاطئة، فضلًا عن أشعة الشمس والأتربة وعامل الطقس، الأمر الذي يؤدى إلى ظهور البثور بشكل واضح.

ونصح الخبراء في التجميل بالاعتماد على هذا الماسك الطبيعى الذي يُساعدك على التخلص من البثور بشكل نهائى، ماسك جوز الطيب والعسل .

اخلطى 2 معلقة كبيرة جوز الطيب مطحون، مع 2 معلقة كبيرة عسل، ثم ضعيهم على مكان الحبوب واتركيهم من 10-15 دقيقة، وستحصلين على نتائج إيجابية هائلة وبشرة خالية من البثور نهائيًا.