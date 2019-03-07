بالصور.. الأمير هاري وزوجته بلحظات رومانسية أمام آلاف الشباب

لندن (صدى):

وثقت الصور التي تم التقطاها في حدث خاص بالشباب في ويمبلي بلندن، رومانسية الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، حيث فاجأت ” ميركل ” الحاضرين وانضمت له على خشبة المسرح بعد أن ألقى كلمة إلى الآلاف من الشباب.

وقال الأمير هاري بعد دعوة الشباب للمشاركة في القضايا الاجتماعية والبيئية: ” سأحاول الآن وأدعو زوجتي إلى خشبة المسرح ” ؛ مما أثار هتافات الجمهور.

ومسك الأمير هاري بيد زوجتها ” ميجان ” ؛ لتصعد إلى المسرح وعانقا بعضهما، وبعدها قال هاري لزوجته: ” أنا معك، ونحن معك ” .

يُذكر أن الحدث عُقد بحضور العديدُ من النجوم والمشاهير من بينهم ناعومي كامبل ونيكول شيرزينغر؛ احتفالًا بيوم WE Day في المملكة المتحدة، وهو جزء من مبادرة عالمية لتشجيع الشباب على المشاركة في التغيير الاجتماعي الإيجابي.