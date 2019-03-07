زوجة طلال آل ثاني تفضح ” الحمدين ” : أجبروا زوجي على التوقيع بأنه مختل عقليا

طلال الضوي(صدى):

أكدت أسماء أريان زوجة الشيخ طلال بن عبد العزيز آل ثاني حفيد مؤسس دولة قطر، أنه بعد وفاة والد زوجها لم يتمتع أولادهم بأى حصانة أمام انتهاكات النظام القطرى.

وكشفت أريان فى كلمتها فى ندوة بجنيف عن معاناة الشيخ طلال آل ثاني على يد النظام القطرى، قائلة: ” نظام قطر حاول إجبار زوجى على توقيع تصريح بأنه مختل عقليا مقابل إطلاق سراحه ” .

ولفتت أريان، إلى أن النظام القطرى احتجز العديد من أفراد العائلة الحاكمة فى السجن نفسه مع زوجها الشيخ طلال.

وأبانت أن ” أمر سجن الشيخ طلال اتخذ من أعلى سلطة فى النظام القطرى ” ، موضحة: ” إذا أمضى الشيخ طلال محكوميته فى السجن سيخرج وهو بعمر 94 عاما “.