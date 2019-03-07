زوجة طلال آل ثاني تفضح ” الحمدين ” : أجبروا زوجي على التوقيع بأنه مختل عقليا
أكدت أسماء أريان زوجة الشيخ طلال بن عبد العزيز آل ثاني حفيد مؤسس دولة قطر، أنه بعد وفاة والد زوجها لم يتمتع أولادهم بأى حصانة أمام انتهاكات النظام القطرى.
وكشفت أريان فى كلمتها فى ندوة بجنيف عن معاناة الشيخ طلال آل ثاني على يد النظام القطرى، قائلة: ” نظام قطر حاول إجبار زوجى على توقيع تصريح بأنه مختل عقليا مقابل إطلاق سراحه ” .
ولفتت أريان، إلى أن النظام القطرى احتجز العديد من أفراد العائلة الحاكمة فى السجن نفسه مع زوجها الشيخ طلال.
وأبانت أن ” أمر سجن الشيخ طلال اتخذ من أعلى سلطة فى النظام القطرى ” ، موضحة: ” إذا أمضى الشيخ طلال محكوميته فى السجن سيخرج وهو بعمر 94 عاما “.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2697 ] نشر منذ 1 ساعة
الخسيس خسيس مع الاخ وولد العم قبل الجار والعروبة اخزاهم الله من حمدين وتميموة ولد موزة معهم
سيذهبون لمزبلة التاريخ شأنهم شأن كل خوان للأمة العربية من عهد عثمان ذو النورين رضي الله عنة إلى ان يرث الله الارض ومن عليها
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 47053 ] نشر منذ 1 ساعة
تميم لازم يوقع على ورقة دخوله سجن
الأحداث
الين ماينضج وينبت له ضرس
العقل😐
ابونايف[ عدد التعليقات: 786 ] نشر منذ 36 دقيقة
مقابل ايش وقع بمليارات الدولارات حتى شعبه تدبلت رواتبهم وعايشين بنعيم ماعدا إلا اللي سحبت جنسيتهم عمركم شفتوا واحد من الشعب القطري متذمر فلوس يا حبيبي تغير النفوس
،،؛**”””سهم”””**؛،،😀[ عدد التعليقات: 3609 ] نشر منذ 30 دقيقة
طيب اذا كان مختل عقليا فهل سيعتبرتوقيعه مهما …
حليب الحمير اثر على تفكيرهم ..😂😂