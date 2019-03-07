بالصور.. الفا روميو تكشف عن ” تونالي كروس اوفر ” الاختبارية الجديدة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت الفا روميو عن تونالي الاختبارية الجديدة، والتي تعبر عن عزم الشركة بتنويع مجالها عبر إضافة كروس أوفر صغيرة أسفل موديل ستيلفيو.

رغم كون السيارة مؤشر على مستقبل الفا روميو، إلا أن تصميمها أقرب للكلاسيكية للاحتفال بالسيارات البديعة القديمة لألفا روميو، ونرى هذه اللمسات في تصميم العجلات 21 إنش والمصابيح الأمامية.

من أهم معالم الخارجية الأخرى هي جناح على السقف وزجاج خلفي محيط بالخلفية ومصابيح خلفية أنيقة ممتدة على مدار عرض السيارة كما تضفي مظهراً مثيراً نأمل برؤيته في الموديل الإنتاجي.

بالانتقال للداخلية نرى شاشتين رقميتين للوحة القيادة، مع أخرى 12.3 إنش للوحة العدادات وشاشة لمسية 10.25 إنش بينهما لنظام المعلومات الترفيهية، مع نظام إضاءة LED محيطية مريحة.

لا توجد تأكيدات بعد عن المواصفات التقنية للسيارة، ولكن ألفا روميو صرحت أن تونالي تأتي بمولد طاقة هجين بالقابس، ويُذكر أن الشركة تنوي طرح ستة موديلات جديدة بحلول 2020، وتونالي حتماً ستكون واحدة منهم.