بالفيديو.. موقف محرج لـ ” ترامب ” يتسبب في موجة سخرية عارمة

واشنطن(صدى):

يبدو أن الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” يُصر على تلقيب الرؤساء التنفيذين بأسماء شركاتهم أمام كاميرات الإعلام ، الأمر الذي عرضة لموجة سخرية عارمة .

فقد أخطأ “ترامب” خلال خطاب الاجتماع الافتتاحي للمجلس الاستشاري لسياسة القوى العاملة الأمريكية، في وجود قادة الصناعات، حين وجه كلامه لـ” تيم كوك ” ، الذي كانت أمامه بطاقة تحمل اسمه، قائلًا: إننا نقدر ذلك كثيرًا، تيم أبل .

وكان ترامب قد وقع في نفس الخطأ في نفس الشهر من العام الماضي ، حين أشارإلى الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن “ماريلين هيوسون” قائلًا : ماريلين لوكهيد .

وانهالت التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الإجتماعي ، فقال أحد المتابعين فيما يلي بعض الشخصيات التاريخية الأخرى المشابهة لتيم أبل: جيف أمازون، إيلون تسلا، مارك فيسبوك، جاك تويتر، ساندر جوجل .

بينما قال آخر : تيم أبل يجلس مع الرئيس أورانج ، وعلق حساب آخر قائلاً “تيم أبل هو ابن مؤسس أبل ستيف أبل” .