المشدد 15 عاما لأب اغتصب ابنته القاصر بعد إجبارها على ممارسة الدعارة 

دبي(صدى):

أصدرت محكمة الجنايات في دبي حكما بالمشدد 15 عاماً والإبعاد وغرامة 100 ألف درهم بحق موظف آسيوي بتهمة استغلال طفلة قاصر وإجبارها على ممارسة الدعارة، بعد أن أدخلها إلى الدولة بطريقة غير شرعية، زاعما أنه والدها.

وتفصيلا، أحضر المتهم الطفلة إلى الدولة باعتبارها ابنته، واستغلها جنسياً لمدة عام، كما أنه اغتصبها، وحين كانت ترفض ممارسة الجنس معه كان يعتدي عليها بعصا خشبية.

وقامت النيابة العامة بتوجيه تهمة له بارتكاب جريمة إتجار في البشر، وهتك عرض بالإكراه، بالإضافة إلى إدارة محل للدعارة، واستغلال نساء في ذلك، من بينهن متهمتان في القضية ذاتها.

وخلال التحقيقات مع المتهم الأول، اعترف بتشغيل الطفلة في الدعارة، لكنه أنكر اغتصابها، كما أقرت المتهمتان الثانية والثالثة بأنهما تمارسان الجنس بمقابل مالي، كما ذكر المتهم الرابع أنه على علاقة غير شرعية بالفتاة منذ نحو عام، وعرض عليها الزواج لإنقاذها من براثن الأب المزيف، بل وتشاجر مع الأخير بسبب سوء معاملته للطفلة وأبلغ الشرطة بممارسات.