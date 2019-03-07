مواطن يثير النعرات القبلية بفيديو.. والنائب العام يوجه بالقبص عليه

علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ ” مواطن ” ، يثير فيه النعرات القبلية ويحرض المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، كما قام بإلقاء التهم المرتجلة على بعض الهيئات العامة والخاصة.

وفي هذا السياق، وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بسرعة القبض على هذا ” المواطن ” ، للتحقيق واستكمال باقي الإجراءات.

وجاء ذلك على خلفية استهداف ” المحرّض ” التأثير على الألفة والانسجام المجتمعي، الذي أمرت به تعاليم ديننا الحنيف ورتبته بأحكام واضحة أنظمة الدولة.