الاتفاق يرصد 10 آلاف ريال لكل لاعب مقابل الفوز على النصر 

نواف السالم(صدى):

رصد إدارة الاتفاق مكافأة فوز خاصة تتجاوز الـ10 آلاف ريال لكل لاعب سيتم صرفها في حال الفوز على النصر، غدا، ويأتي ذلك ضمن مباريات الجولة الـ « 23 » من الدوري.

وعلى الرغم أن الفريق لا ينافس على مركز متقدم في بطولة الدوري، فإن الهدف من هذا التحفيز الظهور بشكل أفضل مما كانوا عليه في المباريات الخمس الماضية، والتي لم ينجح فيها الفريق سوى في حصاد نقطتين، مما جعله يتراجع في جدول الترتيب.

ويعتبر الهدف الرئيسي من المكافاة هو نهوض الفريق من كبوته وتلقيه كثيرا من الخسائر الكبيرة وآخرها أمام التعاون بأربعة أهداف.

كما ينافس فريق النصر نظيره الهلال على حصد بطولة الدوري، وفي حال تعثره في مباراة الجمعة فسيمنح الفرصة لمنافسه لتوسيع فارق النقاط الحالي الذي يصل إلى « 6 » نقاط.

ومن ناحيته، قال مدرب فريق الاتفاق سيرخيو بيرناس إنه لا يهتم بالأحاديث المتواترة عن قرب إقالته من تدريب الفريق، والتعاقد مع مدرب بديل في حال الخسارة في مباراة الغد، موضحا أنه يثق أن الإدارة على إطلاع على العمل الكبير الذي يقوم به لمصلحة الفريق.

ولفت بيرناس إلى أن الفريق يحتاج إلى فوز بشكل عاجل من أجل المواصلة في حصاد النتائج الإيجابية، حيث إن تواصل النتائج السلبية يؤثر بشكل قوي على اللاعبين من الناحية النفسية على الأقل.