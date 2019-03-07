مستفيدو الضمان الإجتماعي يشتكون من نقص مخصصات شهر رجب

نايف السالم(صدى):

تساءل عدد من مستفيدي الضمان الإجتماعي عن سر نقص مخصصات هذا الشهر ، مطالبين وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بضرورة تفسير العلاقة بين حجم المخصصات وتطبيق اللائحة الجديدة .

وقال ” مرزوق العواد ” الناشط المهتم بالشأن الضماني : الضمان نزل ناقصًا؛ لأنه تم البدء بتطبيق نظام اللائحة الجديدة والصادرة في شهر 3 عام 1440 والقاضي بعدم شمول أبناء المطلقة والمهجورة وأبنائها ببرامج دعم ” الغذاء والكهرباء والمقطوعة ” ‏وإسقاط أبناء المطلقة والمهجورات وأبنائهن بعد مضي سنتين من استفادتهن للضمان .

ومن المنتظر أن توضح وزارة العمل لهؤلاء المستفيدين أسباب نقص المخصصات ومدى حقيقة حرمان المطلقات والمهجورات من بعضها كما تؤكد بعض الآراء .

وكانت وزارة العمل قد بدأت اليوم الخميس ، إيداع مستحقات مستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر رجب، شاملة بدل غلاء المعيشة ودعم الكهرباء .