بصمات ” سولشاير ” تحطم تمثال ” مورينيو “

ماجد محمد(صدى):

استطاع مدرب مانشستر يونايتد النرويجي أولي سولشاير الذي جاء خلفاً لمورينيو تحقيق نجاح كبير خلال فترة وجيزة أنهى بها الجدل حول صلاحية المدربين بعد مورينو .

وصعد ” سولشاير ” بمانشستر يونايتد إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا بعد إقصاء باريس سان جيرمان الفرنسي على أرضه ، وسط آداء مبهر جعل الجميع يكيل له المديح.

واتسم “سولشاير” بتطوير الآداء الهجومي والإحتفاظ بالصلابة الدفاعية ، ليستقبل مانشستر 13 هدفًا في 17 مباراة، بمعدل أقل من هدف في المباراة، بخلاف أن الفريق حافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات رغم غياب بعض اللاعبين ووقوع بعض الإصابات .

كما أكد المحللون تطور الفريق هجوميًا بتسجيل 39 هدفًا في 17 مباراة فقط ، وإستعادة الروح القتالية للفريق وروح الجماعة وغيرها من البصمات الواضحة لـ”سولشاير” .

الجدير بالذكر أن أهداف مانشستر مع “سولشاير” لم تغيب إلا في مباراتين فقط أمام باريس سان جيرمان في ذهاب ثمن النهائي بالخسارة بنتيجة 0-2 والتعادل مع ليفربول دون أهداف بالدوري .