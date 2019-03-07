بالصور.. فعاليات المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع 

عادل الحربي(صدى):

شهدت عدد من مدن المملكة إقامة العديد من الفعاليات والمهرجانات الثقافية والترفيهية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تتيح لجميع أفراد الأسرة فرصاً مواتية للاستمتاع بأجواء من المرح، وممارسة الألعاب، وحضور مسرحيات، والتسوق.

ومن أبرز هذه الفعاليات: مسرحية تسجيل دخول، مهرجان المغامرة العالمي، سوق مرش الثاني، مهرجان الكليجا، مهرجان الثقافات والشعوب، مهرجان مكة بين التراث والأصالة، مهرجان الزهور والحدائق الثالث عشر، كرنفال الرياض 4، براري الصحراء.