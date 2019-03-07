بالفيديو.. طالب شبه عار يعتدي على معلمه بساحة مدرسة

مليكة فؤاد(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو، لحظة اعتداء طالب شبه عارٍ على معلمه بساحة مدرسة بالمغرب.

وظهر بالفيديو ” الطالب ” وهو عاري الصدر ويركض بساحة المدرسة ليعتدي بعد ذلك على معلمه ويقوم بحركة قتالية ضده، ليسقط المعلم أرضًا على رأسه، وتدخل الحاضرين بعد ذلك لإيقاف ” الطالب .

وعن سبب اعتداء الطالب على معلمه، فإن وسائل إعلام مغربية؛ ذكرت أن المعلم قام بطرد الطالب من داخل قاعة القسم، بسبب إحداثه للشغب وقت الدرس، وهو ما تسبب للطالب بهذه الحالة من الغضب.