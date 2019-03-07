10 أساسيات اعتمدي عليها في يومك للحصول على وزن مثالي

أميرة خالد(صدى):

تقول الدكتورة مروة إمام خبيرة التغذية أن هناك أساسيات يجب على السيدات الاعتماد عليها للحصول على وزن مثالي وجسم رشيق، منها:

1- تناول الخبز الأسمر بدلًا من الأبيض لاحتوائه على الحديد وفيتامين ب.

2- الإقلال من تناول الحلوى والسكريات والوجبات السريعة.

3- تناول الجزر أو الخيار عند الشعور بالجوع بين وجبات الطعام.

4- تناول المشروبات التي تحتوي على عناصر غذائية مذيبة للدهون مثل الزنجبيل والليمون.

5- تغيير أصناف المأكولات باستمرار وعدم الاستمرار على أصناف معينة أو تكرارها بشرط أن تكون متقاربة في سعراتها.

6- عدم الأكل إلا في حالة الجوع، وتناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا.

7- وزن الجسم مرة أسبوعيا أو عند الإحساس بأن هناك زيادة في الوزن.

8- عدم تناول الأطعمة أثناء مشاهدة التلفزيون أو المكالمات الهاتفية.

9- ممارسة رياضة خفيفة ومنتظمة ثلاث مرات على الأقل أسبوعيا.

10- شرب المياه عند الإحساس بالجوع، وشربه قبل وجبات الطعام.