10 أساسيات اعتمدي عليها في يومك للحصول على وزن مثالي
تقول الدكتورة مروة إمام خبيرة التغذية أن هناك أساسيات يجب على السيدات الاعتماد عليها للحصول على وزن مثالي وجسم رشيق، منها:
1- تناول الخبز الأسمر بدلًا من الأبيض لاحتوائه على الحديد وفيتامين ب.
2- الإقلال من تناول الحلوى والسكريات والوجبات السريعة.
3- تناول الجزر أو الخيار عند الشعور بالجوع بين وجبات الطعام.
4- تناول المشروبات التي تحتوي على عناصر غذائية مذيبة للدهون مثل الزنجبيل والليمون.
5- تغيير أصناف المأكولات باستمرار وعدم الاستمرار على أصناف معينة أو تكرارها بشرط أن تكون متقاربة في سعراتها.
6- عدم الأكل إلا في حالة الجوع، وتناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا.
7- وزن الجسم مرة أسبوعيا أو عند الإحساس بأن هناك زيادة في الوزن.
8- عدم تناول الأطعمة أثناء مشاهدة التلفزيون أو المكالمات الهاتفية.
9- ممارسة رياضة خفيفة ومنتظمة ثلاث مرات على الأقل أسبوعيا.
10- شرب المياه عند الإحساس بالجوع، وشربه قبل وجبات الطعام.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8483 ] نشر منذ 11 دقيقة
فيه كم كيلو زائده كل مانزلت رجعت-الله المستعان –