بالفيديو.. أعراض الجلطة القلبية وطرق الوقاية منها 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

عرفت جلطة القلب بالنوبة القلبية وبالإنجليزية Heart attack، حيث تلف جزء من عضلة القلب نتيجة حدوث انسداد في تدفق الدم إلى عضلة القلب.

وتعتبر جلطة القلب حالة طبية طارئة تستدعي التدخل الفوري لإنقاذ حياة المصاب، حيث يحدث الانسداد في تدفق الدم عادة بسبب تكون جلطة دموية في أحد الأوعية الدموية التي تزود عضلة القلب بالدم.

وحول طرق الوقاية من حدوث الجلطة في اختيار الأطعمة الصحية والانتظام في الرياضة وعدم التدخين.

ويشعر البعض أحياناً بألم فى الصدر يصاحبه تقيؤ وتعرق وغيرها من الأعراض المرتبطة بالسكتة القلبية والتى تستلزم العلاج فوراً، للحفاظ على حياة المريض، والسكتة القلبية هى ناتجة عن عدم وصول الدم الغنى بالأكسجين للقلب، جراء ضيق هذه الشرايين مما قلل من تدفق الدم إلى عضلة القلب، مما يهدد حياة المريض.

يشعر مريض الجلطة القلبية ببعض الأعراض منها ألم في الصدر أو الذراع أو أسفل عظم الصدر، الشعور بألم فى الخلف أو الفك أو الحلق أو الذراع، الشعور بعسر الهضم أو بالاختناق، التعرق، الغثيان، التقيؤ، الدوخة، ضعف شديد، ضيق في التنفس، سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامه.

وقد تستمر أعراض الجلطة القلبية لمدة 30 دقيقة أو أكثر، حيث يحتاج مريض الجلطة القلبية إلى التدخل السريع للعلاج من خلال إجراء عملية لفتح الشريان المسدود، والإشراف الطبى على المريض.