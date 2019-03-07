سر خوف ” بيل ” من العودة للدوري الإنجليزي
كشفت صحيفة ” ميرور ” البريطانية أن الراتب الخيالي الذي يحصل عليه اللاعب الويلزي “جاريث بيل” يقف حاجزاً أمام أندية الدوري الإنجليزي التي ترغب في ضمه .
وقالت الصحيفة أن أندية كثيرة ترغب في الظفر بخدمات اللاعب إلا أنه يتعين عليه أولاً التخلي عن جزء من راتبه إذا أراد العودة للدوري الإنجليزي .
الجدير بالذكر أن لاعب ريال مدريد يتقاضى راتب 650 ألف إسترليني شهريا بينما يتحصل التشيلي أليكسيس سانشيز على أعلى راتب في صفوف مانشستر يونايتد وهو 505 ألف إسترليني .
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