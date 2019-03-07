سر خوف ” بيل ” من العودة للدوري الإنجليزي

ماجد محمد(صدى):

كشفت صحيفة ” ميرور ” البريطانية أن الراتب الخيالي الذي يحصل عليه اللاعب الويلزي “جاريث بيل” يقف حاجزاً أمام أندية الدوري الإنجليزي التي ترغب في ضمه .

وقالت الصحيفة أن أندية كثيرة ترغب في الظفر بخدمات اللاعب إلا أنه يتعين عليه أولاً التخلي عن جزء من راتبه إذا أراد العودة للدوري الإنجليزي .

الجدير بالذكر أن لاعب ريال مدريد يتقاضى راتب 650 ألف إسترليني شهريا بينما يتحصل التشيلي أليكسيس سانشيز على أعلى راتب في صفوف مانشستر يونايتد وهو 505 ألف إسترليني .