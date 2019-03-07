تعرفي على الحلول الأنسب للتعامل مع ألعاب طفلك الزائدة

أميرة خالد(صدى):

تكتظ غرفة طفلك وكذلك المنزل بالكثير من الألعاب التي ربما لا يستخدم بعضها أبداً ، وما لا تعرفينه أنّ الإحتفاظ بالألعاب التي لا يستخدما طفلك أمر غير صحي، بغض النظر عن فوضوية الأمر، لكنه يحمل جانباً إنسانياً أيضاً، فطفلك بحاجة إلى تعلّم التخلّي عن الأشياء الزائدة عن احتياجاته، ومنح الآخرين ما يحب.

ويتوجب عليكِ تعليم طفلك العطاء ومساعدة الآخرين، وذلك عبر الطرق التالية:

1- التبرّع لجمعيات خيرية

هناك الكثير من الجمعيات الخيرية التي ترحّب بإستقبال تبرعات الألعاب، لتعود وتوصل الألعاب إلى أطفال محرومين. ما رأيكِ أن تجعلي طفلك يختار بنفسه الألعاب التي سيتبرع بها؟.

2- إعطاؤها لأصدقاء يحتاجون إليها

اطلبي من طفلك إعطاء اللعبة التي لا يحتاج إليها إلى صديق أو جار يمكن أن يستفيد منها. يمكن أيضاً منحها لطفل أصغر منه سناً.

3- التبرّع لمستشفى أطفال

دعي طفلك يعلم أن لعبته يمكن أن ترسم ابتسامة على وجه طفل يتألم.

4- منحها لملاجئ الأطفال

ملاجئ الأطفال تحتاج دائماً إلى الألعاب كتبرعات، هناك الكثير من الأطفال المحرومين من كل شيء، ستسعدهم اللعبة بالتأكيد.

5- إعادة إهدائها

هناك بعض الألعاب التي تُهدى إى طفلك والتي تظلّ في علبتها كالجديدة. هذه الألعاب يمكن إعادة تغليفها، واستخدامها كهدية لطفل آخر في مناسبة، هذه فكرة موفرة للمال.