نهاية صادمة لغزال أنقذها فرس النهر من الغرق

الخميس 7
مارس
هذه ليست عملية انقاذ-فرس النهر له محميه خاصه داخل الماء يحددها ومن يدخلها من الغرباء يقوم بابعاده عنها ولو ابدى مقاومه يتقاتل معه-
ليته فكها منه ومن إنقاذه و فزعته،،
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,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8483 ] نشر منذ 35 دقيقة
هذه ليست عملية انقاذ-فرس النهر له محميه خاصه داخل الماء يحددها ومن يدخلها من الغرباء يقوم بابعاده عنها ولو ابدى مقاومه يتقاتل معه-
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 4232 ] نشر منذ 14 دقيقة
ليته فكها منه ومن إنقاذه و فزعته،،