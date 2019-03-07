  • الخميس 7

    مارس

  1. الرئيسية
  2. فيديوهات متنوعة
  3. نهاية صادمة لغزال أنقذها فرس النهر من الغرق

نهاية صادمة لغزال أنقذها فرس النهر من الغرق




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 8483 ] نشر منذ 35 دقيقة

هذه ليست عملية انقاذ-فرس النهر له محميه خاصه داخل الماء يحددها ومن يدخلها من الغرباء يقوم بابعاده عنها ولو ابدى مقاومه يتقاتل معه-

[ عدد التعليقات: 4232 ] نشر منذ 14 دقيقة

ليته فكها منه ومن إنقاذه و فزعته،،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *