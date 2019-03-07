بالصور.. تنسيق أمني يقود لضبط 3 مصانع خمور في الرياض

علي القحطاني(صدى):

قاد تنسيق أمني بين بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض، إلى ضبط مجموعة من العمالة الوافدة تدير 3 مصانع خمور في أحد أحياء العاصمة.

وقال المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، أن فرع الهيئة بمدينة الرياض تلقى بلاغاً عن المواقع وتمت إحالته لمركز الهيئة حسب الاختصاص المكاني، وتم التنسيق مع الشرطة لاستكمال إجراءات ضبطهما.

ونتج عن المداهمة ضبط 3 مصانع للخمور والمسكرات، والقبض على العمالة التي تقف عليه، وهم 5 رجال و 3 نساء يقيمون بصورة غير نظامية.

وأضاف، في تصريحات له، أنه وجد داخل المصانع أدوات التصنيع، وكميات من الخمور جاهزة للترويج تم إتلافها من قبل الجهة المعنية.