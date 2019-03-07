سر ظهور نوال الزغبي مع نجوى كرم بعد انفصال الأخيرة عن مدير أعمالها

بيروت(صدى):

أثارت الفنانة نجوى كرم جدل في الوسط الفني والإعلامي بعد حضورها حفل شركة روتانا بإنطلاق ألبوم جديد للمطربة نوال الزغبي .

وظهرت ” كرم ” بدون مدير أعمالها ” كريم أبي ياغي ” الذي ترددت أخبار كثيرة حول نية الإرتباط به ، ليتضح بعد ذلك أنها إنفصلت عنه بالتراضي .

ودعمت ” كرم ” الفنانة ” نوال الزغبي ” ، وشاركتها الفرحة بإنطلاق الألبوم الجديد قائلة : أكيد رح كون معك وهيدي الفرحة فرحة الكل إنك تنزلي ألبوم. نحن من زمان مننطر الفنان الحقيقي ياللي بينزل عالسوق. مبروك من قلبي .