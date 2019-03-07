سر ظهور نوال الزغبي مع نجوى كرم بعد انفصال الأخيرة عن مدير أعمالها
أثارت الفنانة نجوى كرم جدل في الوسط الفني والإعلامي بعد حضورها حفل شركة روتانا بإنطلاق ألبوم جديد للمطربة نوال الزغبي .
وظهرت ” كرم ” بدون مدير أعمالها ” كريم أبي ياغي ” الذي ترددت أخبار كثيرة حول نية الإرتباط به ، ليتضح بعد ذلك أنها إنفصلت عنه بالتراضي .
ودعمت ” كرم ” الفنانة ” نوال الزغبي ” ، وشاركتها الفرحة بإنطلاق الألبوم الجديد قائلة : أكيد رح كون معك وهيدي الفرحة فرحة الكل إنك تنزلي ألبوم. نحن من زمان مننطر الفنان الحقيقي ياللي بينزل عالسوق. مبروك من قلبي .
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