محمد إمام يطلب من جمهوره ترشيح فنانة لبنانية لمسلسله الجديد 

القاهرة(صدى):

طلب النجم محمد إمام، نجل الزعيم عادل إمام، من جمهوره مساعدته في اختيار ممثلة لبنانية “من نفس عمره” كي تشارك معه كـ”ضيفة شرف” في مسلسله الجديد “هوجان”.

وعرض محمد إمام صورة مركبة تضمنت صورة لشابة وعلماً للبنان، معلقا: “ترشحولي مين نجمة لبنانية شابة في جيلي، تكون ضيفة شرف معايا في المسلسل”.

وتلقى محمد أكثر من ألف ترشيح، وتصدرت النجمة سيرين عبد النور قائمة جمهور بطل مسلسل “هوجان”، ونافستها جيسي عبده، و دانا مارديني، و كارمن بصيبص، و لاميتا فرنجية ، بينما طالبه البعض بمحاولة إقناع نادين نجيم بالعمل في الدراما المصرية، وحاول البعض الآخر توجيه إمام لنجمات من جنسيات أخرى.