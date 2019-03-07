برنامج تأهيلي بالجهات الحكومية براتب الدرجة الأولى.. تعرف على الشروط
سمحت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية للجهات الحكومية بإختيار الطلاب المتميزين من المواطنين لتأهيلهم داخل وخارج المملكة وتوظيفهم بالجهة المطلوبة وفق برنامج ” تأهيل المتميزين ” .
ومن المقرر أن تختار إدارة الموارد البشرية في كل جهة حكومية هؤلاء الطلاب من الحاصلين على الثانوية العامة أو الدبلوم أو الدرجة الجامعية وفق نموذج “عقد تأهيل ” تعده الوزارة .
ويُشترط على المتقدم ألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من 4 سنوات ، وأن يكون حاصل على تقدير ” جيد جداً ” أو ما يعادله ، وأن يعمل لدى الجهة كمتعاقد مدة البرنامج التأهيلي ، وفي حال الإمتناع أو عدم إستكمال المدة يلتزم برد جميع المكافآت التي تقاضاها .
وسيتقاضى المتدرب راتب يعادل راتب الدرجة الأولى للعاملين بنفس الوظيفة ، ويُمنح أجازة 30 يوم في العام ، مع أجازة وضع للمرأة مدفوعة الأجر لمدة 70 يوم .
وستقوم الجهات الحكومية بتقديم خطة شاملة بالبرنامج لدى وزارة الخدمة المدنية ، مُحددة الوظائف المطلوبة والتخصصات المناسبة على أن تراجعها الوزارة .
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