برنامج تأهيلي بالجهات الحكومية براتب الدرجة الأولى.. تعرف على الشروط

نايف السالم(صدى):

سمحت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية للجهات الحكومية بإختيار الطلاب المتميزين من المواطنين لتأهيلهم داخل وخارج المملكة وتوظيفهم بالجهة المطلوبة وفق برنامج ” تأهيل المتميزين ” .

ومن المقرر أن تختار إدارة الموارد البشرية في كل جهة حكومية هؤلاء الطلاب من الحاصلين على الثانوية العامة أو الدبلوم أو الدرجة الجامعية وفق نموذج “عقد تأهيل ” تعده الوزارة .

ويُشترط على المتقدم ألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من 4 سنوات ، وأن يكون حاصل على تقدير ” جيد جداً ” أو ما يعادله ، وأن يعمل لدى الجهة كمتعاقد مدة البرنامج التأهيلي ، وفي حال الإمتناع أو عدم إستكمال المدة يلتزم برد جميع المكافآت التي تقاضاها .

وسيتقاضى المتدرب راتب يعادل راتب الدرجة الأولى للعاملين بنفس الوظيفة ، ويُمنح أجازة 30 يوم في العام ، مع أجازة وضع للمرأة مدفوعة الأجر لمدة 70 يوم .

وستقوم الجهات الحكومية بتقديم خطة شاملة بالبرنامج لدى وزارة الخدمة المدنية ، مُحددة الوظائف المطلوبة والتخصصات المناسبة على أن تراجعها الوزارة .