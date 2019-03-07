ماغي بوغصن تبعث رسالة لنوال الزغبي بعد إطلاق ” كده باي ” 

بيروت(صدى):

هنأت الفنانة ماغي بوغصن، زميلتها الفنانة نوال الزغبي، بعد حفل إطلاق ألبومها “ كده باي ” ، في أحد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت مع شركة “ روتانا ” بحضور العديد من الفنانين والإعلاميين.

وشاركت “ ماغي ” ، جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع “ تويتر ” ، بصورة من الحفل، بدت فيها برفقة النجمتين نوال الزغبي ونجوى كرم.

وعقبت ماغي على الصورة، قائلة: “ ما بيلبقلك إلا هيك نجاح وتميز وسحر مرافق اسمك وين ما كنتي يا نوال الدهب.. شكراً عالدعوة وألف مبروك الألبوم الرائع صديقتي الحلوة اللي بشوف حالي بنجاحها.. وانبسطت كتير بلقائنا ست نجوى.. حضور وهيبة ونجومية كبيرة ومش بس شمس.. قمر كمان ” .