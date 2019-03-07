مفاجأة .. ” البدانة ” تنقذ المرضى من خطر الوفاة
بالرغم من أن السمنة مرتبطة دائماً بمخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكر وغيرها ، إلا أن دراسة أمريكية حديثة كشفت أن زيادة الدهون في الجسم قد ترتبط بزيادة فرصة النجاة من السكتة الدماغية ، والبقاء على قيد الحياة لمن يعانون من أمراض الكلى والقلب.
وقالت الدراسة أن أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة الحادة كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة تصل إلى62 %، مقارنة بالأشخاص الذين يتمتعون بوزن طبيعي ، كما كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة تصل إلى 46% بعد الإصابة بالسكتة الدماغية .
وأرجعت الدراسة التي تم تطبيقها على 1033 شخص مصاب بسكتة دماغية ، الأسباب إلى أن البدناء لديهم احتياطي غذائي قد يساعدهم على البقاء على قيد الحياة أثناء المرضى لفترة طويلة ، مؤكدة أن الأمر لا زال يحتاج إلى تفسير العلاقة بين الكتلة والسكتة الدماغية .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 67980 ] نشر منذ 23 دقيقة
مافيه مشكله ,,
,, عدلوا دراساتكم على ماتحبون ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 67980 ] نشر منذ 22 دقيقة
مافيه مشكله ,,
,, عدلوا دراساتكم على ماتحبون ,,