مفاجأة .. ” البدانة ” تنقذ المرضى من خطر الوفاة

واشنطن(صدى):

بالرغم من أن السمنة مرتبطة دائماً بمخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكر وغيرها ، إلا أن دراسة أمريكية حديثة كشفت أن زيادة الدهون في الجسم قد ترتبط بزيادة فرصة النجاة من السكتة الدماغية ، والبقاء على قيد الحياة لمن يعانون من أمراض الكلى والقلب.

وقالت الدراسة أن أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة الحادة كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة تصل إلى62 %، مقارنة بالأشخاص الذين يتمتعون بوزن طبيعي ، كما كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة تصل إلى 46% بعد الإصابة بالسكتة الدماغية .

وأرجعت الدراسة التي تم تطبيقها على 1033 شخص مصاب بسكتة دماغية ، الأسباب إلى أن البدناء لديهم احتياطي غذائي قد يساعدهم على البقاء على قيد الحياة أثناء المرضى لفترة طويلة ، مؤكدة أن الأمر لا زال يحتاج إلى تفسير العلاقة بين الكتلة والسكتة الدماغية .