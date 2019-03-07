بالصور.. انطلاق ” بينينفارينا باتيستا ” سيارة كهربائية خارقة قوتها قريبة من ألفين حصان

روما(صدى):

ظهرت بينينفارينا باتيستا – Pininfarina Battista أجدد سيارة كهربائية خارقة ضمن فعاليات جنيف للسيارات 2019 .

وكما عودتنا شركة بينينفارينا الايطالية المتخصصة بتصميم أشهر سيارات خارقة ايطالية والتي أصبحت مؤخراً تصنع السيارات بشكل حصري ، تشترك جميع سيارات بينينفارينا بكونها غير عادية ، واليوم سنعرفكم على سيارة كهربائية خارقة جديدة تنضم إلى أسطولها الحصري الذي يرضي الأثرياء من عشاق السرعة .

سنتحدث بالبداية عن التصميم الخارجي لـ بينينفارينا باتيستا أجدد سيارة كهربائية خارقة ، والتي حصلت على هوية خارجية مستلهمة من سيارة فيراري سيرجيو – Ferrari Sergio التي قامت بينينفارينا بتقديمها سابقاً في معرض جنيف للسيارات في عام 2015 ، والتي صنع منها 6 نسخة فقط في العالم ، ولكن السيارة الكهربائية الجديدة التي نتحدث عنها في هذا الخبر حصلت على واجهة أمامية مزودة بمصابيح عصرية مع أضواء LED بالتأكيد وحصلت على خطوط حادة تتجانس مع تصميمها الانسيابي .

زودت أجدد سيارة كهربائية خارقة بـ اطارات قياس 21 إنش خفيفة الوزن ، وزودت من الخلف بجناحين منفصلين عن بعض من المنتصف ضمن تصميم مميز للغاية يتضمن مصابيح خطية ممتدة بشكل أفقي وفي الأسفل يوجد صادم عريض ومشتت هواء هجومي .

ميكانيكياً تعتمد أجدد سيارة كهربائية خارقة على 3 محركات تعمل جميعها على الطاقة الكهربائية تولد معاً قوة 1,900 حصان مما يعني أن القوة الصادرة منها قريبة من ألفين حصان ، وتتسارع هذه السيارة الايطالية الخارقة من 0 إلى 100 كم/س خلال أقل من 2 ثانية !!! مما سيقلق بوغاتي تشيرون بالتأكيد ، كما تستطيع هذه السيارة التسارع من 0 إلى 300 كم/س خلال أقل من 12 ثانية ، وتزيد سرعتها القصوى عن 350 كم/س .

تعتمد أجدد سيارة كهربائية خارقة من بينينفارينا على بطارية 120 كيلوواط مستمدة من شركة Rimac Automobili الكرواتية ، لتتمكن هذه السيارة الخارقة من قطع مسافة تصل إلى 450 كم (280 ميل) بالشحنة الكهربائية الواحدة .

سيتم إنتاج 150 نسخة في العالم من سيارة بينينفارينا باتيستا ، من المرجح أن يزيد سعر السيارة الواحدة عن 2.2 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 8,250,000 ريال سعودي ، وسيتم تسليم سيارات بينينفارينا الكهربائية الخارقة هذه إلى العملاء الأثرياء في عام 2020 إن شاء الله .