قريبا.. ستتواصل مع أصدقائك ” المتوفين ” على فيسبوك
قررت شركة فيسبوك تكريم مستخدميها بعد وفاتهم ، حيث أطلقت ميزة جديدة يتم إختبارها حالياً بالولايات المتحدة تسمح بظهور كلمات تعبر عن المشاعر الإنسانية كالإحترام أو الإمتنان أو الحزن للمستخدم بعد وفاته .
ومن المقرر أن يُشرف على حساب المستخدم المتوفي شخص آخر يقوم بإختياره قبل الوفاة ، ليستمر التعامل مع المتوفين في شكل “حساب تذكاري” يحي ذكراهم مدى الحياة .
وتوقع أحد الإحصائيين أن عدد حسابات المستخدمين المتوفيين على فيسبوك سيفوق عدد الأشخاص الأحياء بحلول نهاية القرن.
وأكد هاشم ساديكي، خبير بالإحصاء في جامعة ماساشوستس، إن الشبكة الاجتماعية ستتحول إلى أكبر “مقبرة افتراضية” في العالم بحلول عام 2098 م .
متصدرلاتكلمني[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 43 دقيقة
فنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 67980 ] نشر منذ 38 دقيقة
تتواصل المتوفي ………………….!!؟؟
,, اي هبال واي خبال ……!!!!!!
ابو غالب[ عدد التعليقات: 663 ] نشر منذ 37 دقيقة
قريبا.. ستتواصل مع أصدقائك ” المتوفين ” على فيسبوك تفاهات الفيس الميت مايبقي الا عمله الصالح الله يرحم موتنا وموتي جميع المسلمين
جود[ عدد التعليقات: 215 ] نشر منذ 17 دقيقة
والله حالة ههههههههههه
ساري الليــــــــــــل[ عدد التعليقات: 556 ] نشر منذ 8 دقائق
حديث رسول الله ﷺ: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له