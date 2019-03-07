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  3. قريبا.. ستتواصل مع أصدقائك ” المتوفين ” على فيسبوك

قريبا.. ستتواصل مع أصدقائك ” المتوفين ” على فيسبوك

قريبا.. ستتواصل مع أصدقائك ” المتوفين ” على فيسبوك
وكالات(صدى):

قررت شركة فيسبوك تكريم مستخدميها بعد وفاتهم ، حيث أطلقت ميزة جديدة يتم إختبارها حالياً بالولايات المتحدة تسمح بظهور كلمات تعبر عن المشاعر الإنسانية كالإحترام أو الإمتنان أو الحزن للمستخدم بعد وفاته .

ومن المقرر أن يُشرف على حساب المستخدم المتوفي شخص آخر يقوم بإختياره قبل الوفاة ، ليستمر التعامل مع المتوفين في شكل “حساب تذكاري” يحي ذكراهم مدى الحياة .

وتوقع أحد الإحصائيين أن عدد حسابات المستخدمين المتوفيين على فيسبوك سيفوق عدد الأشخاص الأحياء بحلول نهاية القرن.

وأكد هاشم ساديكي، خبير بالإحصاء في جامعة ماساشوستس، إن الشبكة الاجتماعية ستتحول إلى أكبر “مقبرة افتراضية” في العالم بحلول عام 2098 م .


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 43 دقيقة

فنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانه

[ عدد التعليقات: 67980 ] نشر منذ 38 دقيقة

تتواصل المتوفي ………………….!!؟؟

,, اي هبال واي خبال ……!!!!!!

[ عدد التعليقات: 663 ] نشر منذ 37 دقيقة

قريبا.. ستتواصل مع أصدقائك ” المتوفين ” على فيسبوك تفاهات الفيس الميت مايبقي الا عمله الصالح الله يرحم موتنا وموتي جميع المسلمين

[ عدد التعليقات: 215 ] نشر منذ 17 دقيقة

والله حالة ههههههههههه

[ عدد التعليقات: 556 ] نشر منذ 8 دقائق

حديث رسول الله ﷺ: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

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