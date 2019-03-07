الجزائر تنفي التقارير التي تحدثت عن تدهور صحة بوتفليقة

الجزائر(صدى):

نفى عبدالغني زعلان، مدير الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، صحة التقارير الصحفية السويسرية التي تحدّثت عن تدهور صحة بوتفليقة، مؤكدًا أن التصريحات الرسمية الجزائرية حول صحة بوتفليقة مطابقة للواقع.

وكانت صحيفة ” تريبون دي جنيف ” السويسرية، قد نشرت تقريرًا حصريًّا من داخل الطابق الثامن في المستشفى الجامعي في جنيف، حول الحالة الصحية للرئيس الجزائري.

وأشارت الصحيفة إلى أن حالة بوتفليقة الصحية لا تزال بحاجة إلى رعاية مستمرة؛ لأنه يتعرض لخطر دائم على الحياة؛ بسبب معاناته من مشاكل عصبية وتنفسية متقدمة.

وقالت: إن الرئيس الجزائري يعاني من تدهور في ردود أفعاله العصبية؛ برغم أنه لا يعاني من أي ضرر فتاك على المدى القصير؛ لكنه يعاني من تقدم السن، ويكافح من أجل التعافي من آثار السكتة الدماغية التي تعرض لها عام 2013.

وشهدت الجزائر، يوم الجمعة، مسيرات شعبية ضخمة، في العاصمة وعدة ولايات؛ احتجاجًا على ترشح الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة للمرة الخامسة على التوالي.