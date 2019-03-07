بالصور.. مصور فرنسي يوثق جمال القرى ” العذراء ” بالمملكة

الرياض(صدى):

التقط المصور الفرنسي إريك لافورج صور جوية تبرز جمال لمناطق نائية و قرى وبلدات تقليدية مصنوعة من الطين والحجر، حيث تمتزج فيها المباني بالمناظر الصحراوية، حيث وصف هذه القرى بأنها مثل القصص الخيالية المدهشة وأماكن لم يمسَّها أحد ولا تزال ” عذراء ” .

وقام ” لافورج ” بتوثيق منظرًا لقرية قديمة مع منازل تقليدية من الطين وحدائق على مشارف محافظة الظهران جنوب المملكة، كما التقط صورًا لقرية قديمة بها منازل طينية تقليدية قريبة من مدينة نجران الجنوبية الغربية.

كما وثقت ” الصور ” المنظر الجوي لقرية قديمة مع منازل طينية تقليدية في محافظة عسير، كما أبرز منظرًا لمنازل تقليدية مبنية بالحجارة في قرية العليا، ولقطة لبيوت قديمة تتميز بشبكة من الخشب المنحوت في حي البلد بمدينة جدة.

كما أظهرت الصور منظرًا عامًّا لقرية رجال ألمع، وهي قرية تقع في منطقة عسير، وتحولت لمتحف حيث المباني فريدة من نوعها مع الهندسة المعمارية مع ألواح من الحجر من البيئة المحلية.

وعن زيارته للملكة، أوضح المصور الفرنسي أنه زار المملكة منذ 8 سنوات لرؤية ما وراء خطوطها الرئيسة، مشيرًا إلى أنه في كل مرة يزور فيها المملكة لا يمكنه سوى الاعتراف بكرم الضيافة الذي يلقاه من الأشخاص الذين يقابلهم.

أما فيما يتعلق بالسكان المحليين لهذه المناطق، ذكر المصور الفرنسي أنهم كانوا يتوقون لرؤية ما صورته ” الدرون “ الخاصة به لأنهم لم يشاهدوا منازلهم من الجو أبدًا.