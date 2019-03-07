لأول مرة.. المرأة تعلن بدء التداول وتقرع جرس السوق المالية
شهدت سوق الأسهم المحلية اليوم الخميس حدث فريد بالتزامن مع الإحتفال بيوم المرأة العالمي ، إذ قرعت مواطنة جرس التداول وذلك لأول مرة في تاريخ السوق المالية .
واستهلت السوق المالية تعاملاتها بجرس المواطنة إعترافا ًبدور المرأة في دفع عجلة الإقتصاد فضلاً عن دورها في مختلف شؤون الحياة .
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8476 ] نشر منذ 23 دقيقة
قرع الجرس لو جات جدتي تقرعه-
السؤال ماذا بعد قرع الجرس -سهم احمر ولا اخضر-تحقيق الهدف المنشود مطلوب سواء من امرأه او رجل-