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لأول مرة.. المرأة تعلن بدء التداول وتقرع جرس السوق المالية

لأول مرة.. المرأة تعلن بدء التداول وتقرع جرس السوق المالية
الرياض(صدى):

شهدت سوق الأسهم المحلية اليوم الخميس حدث فريد بالتزامن مع الإحتفال بيوم المرأة العالمي ، إذ قرعت مواطنة جرس التداول وذلك لأول مرة في تاريخ السوق المالية .

واستهلت السوق المالية تعاملاتها بجرس المواطنة إعترافا ًبدور المرأة في دفع عجلة الإقتصاد فضلاً عن دورها في مختلف شؤون الحياة .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 8476 ] نشر منذ 23 دقيقة

قرع الجرس لو جات جدتي تقرعه-
السؤال ماذا بعد قرع الجرس -سهم احمر ولا اخضر-تحقيق الهدف المنشود مطلوب سواء من امرأه او رجل-

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