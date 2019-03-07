‏السومة على خطى رونالدو وميسي

مصطفى الشيخي(صدى):

‏يسير السومة، في الدوريات العربية،‏على خطى كل من الأسطورتين البرتغالية والأرجنتينية كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، مع ريال مدريد وبرشلونة ،في الوصول إلى الهدف رقم 100، في المسابقات المحلية،‏في أقصى زمن ممكن.

‏فالأقرب بالنسبة للسومة، هو رونالدو، والذي احتاج إلى 4 مواسم فقط، للوصول إلى 100 هدف ‏في الدوري الإسباني، مع ريال مدريد، وبالتحديد في لقاءه رقم 99.

‏بينما ميسي، فاحتاج إلى 6 مواسم للوصول إلى هدفه ‏رقم 100، في الدوري الإسباني ‏مع برشلونة، وبالتحديد في 154 مباراة خاضها مع عملاق كتالونيا.

‏ولا يتشابه مع حالتي رونالدو وميسي، في الدوريات العربية، سوى الاسطورة عمر السومة، ‏والذي اقترب من هدفه الـ100 في عدد قياسي من المباريات بعدد 101 مباراه ‏سجل عمر السومة 99 هدفاً في 101 مباراة ‏لعبها في دوري المحترفين السعودي .

و‏ إذا سجل خلال 44 مبارة القادمة فسيصبح ‏أسرع لاعب يسجل 100 هدف في تاريخ المنافسة .