السومة على خطى رونالدو وميسي
يسير السومة، في الدوريات العربية،على خطى كل من الأسطورتين البرتغالية والأرجنتينية كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، مع ريال مدريد وبرشلونة ،في الوصول إلى الهدف رقم 100، في المسابقات المحلية،في أقصى زمن ممكن.
فالأقرب بالنسبة للسومة، هو رونالدو، والذي احتاج إلى 4 مواسم فقط، للوصول إلى 100 هدف في الدوري الإسباني، مع ريال مدريد، وبالتحديد في لقاءه رقم 99.
بينما ميسي، فاحتاج إلى 6 مواسم للوصول إلى هدفه رقم 100، في الدوري الإسباني مع برشلونة، وبالتحديد في 154 مباراة خاضها مع عملاق كتالونيا.
ولا يتشابه مع حالتي رونالدو وميسي، في الدوريات العربية، سوى الاسطورة عمر السومة، والذي اقترب من هدفه الـ100 في عدد قياسي من المباريات بعدد 101 مباراه سجل عمر السومة 99 هدفاً في 101 مباراة لعبها في دوري المحترفين السعودي .
و إذا سجل خلال 44 مبارة القادمة فسيصبح أسرع لاعب يسجل 100 هدف في تاريخ المنافسة .
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