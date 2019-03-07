الكشف عن مضمون ” أحلام الإحتضار “

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة طبية أجرتها إحدى مستشفيات المتخصصة في تخفيف آلام أصحاب الأمراض المستعصية عن مضمون الأحلام التي يشاهدها المرضى قبل وفاتهم .

وأكدت الدراسة التي إستمرت 10 سنوات ونشرتها مجلة ” Journal of Palliative Medicine ” أن أحلام الإحتضار تبدأ في مراودة المرضى قبل ثلاثة أسابيع من وفاتهم ،وتبدو وكأنها مضيئة وعلى أرض الواقع حسب ما كشفه المرضى أنفسهم .

وأوضحت الدراسة أن أغلب الأحلام تجمع المرضى بمتوفي قريب له يدعوه للذهاب معه ويحاول تهدئته ، وأن 59 % من المرضى شاهدوا أنفسهم يقطعون تذاكر سفر ويجمعون أمتعتهم .

كما حلم 29 % منهم بأنهم يتحدثون مع أقاربهم ، و28% شاهدوا أحداث جلبت لهم السعادة ، أما الأطفال فكانوا يحلمون بأنهم يلعبون مع حيوانات ميتة ويتحدثون إلى أشخاص لا يعرفونهم .

ويؤكد الأطباء أن هذه الأحلام تساعد المرضى على التهدئة النفسية وتؤهلهم للرحيل للحياة الأخرى بهدوء .