ربة منزل تقتل حماتها بطريقة شنيعة لسرقة مشغولاتها الذهبية 

القاهرة(صدى):

أقدمت ربة منزل على قتل حماتها لسرقة مشغولاتها الذهبية من أجل مساعدة أهلها ولرغبتها فى شراء احتياجات لها واستغلت أن حماتها نائمة ولم ينكشف أمرها وبلا تردد ذهبت إلى دولاب حجرة النوم محاولة كسر القفل المغلق إلا أنها أثناء طرق القفل استيقظت العجوز مندهشة، قائلة:” بتعملى ايه أنتي بتسرقينى ده جزاء الإحسان والخير”.

وتعود الواقعة عندما ذهب الزوج للعمل فكرت الزوجة في قتل حماتها بطريقة شنيعة واندفعت بكل قوة لتخنقها دون رحمة ولاشفقة حتي فارقت الحياة وسرقت الأموال التى بلغت 20 ألف جنيه وقامت بخلع الذهب والخاتم الذى كانت ترتديه حماتها وأخفت الأموال فى شنطة داخل المنزل وأخفت المشغولات الذهبية بين ملابسها.

وأكملت الزوجة خطتها الخبيثة لإرباك زوجها فتقوم بالصراخ بأعلى صوت لها “الحقونى الحقونى” حتى انتفض سكان العقار وأصحاب المحلات بالمنطقة ليغيثوا الزوجة، حاول الجيران تهدئتها من حالة والبكاء الهستيرى التى أصابها وقالت إن شخص مجهول طرق باب الشقة ليقوم بضربها على رأسها لتفقد وعيها وأنها عندما أفاقت من الغيبوبة التى أصابتها دخلت حجرة حماتها العجوز لتفاجأ بان الدماء سائلة من جرح برأسها واكتشفت سرقة المشغولات الذهبية والأموال من دولاب حجرة النوم.