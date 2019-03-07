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توجه للسماح للأمريكيين والأوروبيين بدخول المملكة للسياحة دون تأشيرة

توجه للسماح للأمريكيين والأوروبيين بدخول المملكة للسياحة دون تأشيرة
نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر مسؤولة أن المملكة تخطط للسماح لمواطني الولايات المتحدة، ومعظم دول أوروبا، واليابان، والصين بدخول المملكة دون تأشيرة، أو منحهم تأشيرة سياحية عند هبوطهم في مطارات سعودية بحلول نهاية 2019.

وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تمثل تقدماً في خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الرامية لتحرير الاقتصاد، وإعادة هيكلته، وتنويع مصادر الدخل.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 8476 ] نشر منذ 47 دقيقة

شي طيب-لكن ماهوا وضع الشنغن لنا-هل يلزمنا بعد كذا او المعامله بنفس المثل-

[ عدد التعليقات: 2483 ] نشر منذ 20 دقيقة

راح يجوك يمنى ومصريين وسوريين وصومال ممن يحملون الجنسيات الامريكية والاوربية بالهبل

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